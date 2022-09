Niemcy ostrzegają przed tym, co zaraz wydarzy się w Polsce. "To ponure"

Z Niemiec płynie złowieszczy sygnał. Bundesbank nie owija w bawełnę

Zdaniem Bundesbanku jest szansa na uniknięcie racjonowania gazu dzięki wyższym dostawom z innych kierunków oraz dokonanym do tej pory oszczędnościom, ale niezbędne będzie dalsze ograniczenie zużycia, w szczególności przez gospodarstwa domowe.

To także wpłynie na polską aktywność gospodarczą. Największy spadek wzrostu PKB mamy zanotować na przełomie roku. Wtedy też można spodziewać się krótkotrwałej recesji.

Płaca minimalna w Niemczech wpłynie na koszty przedsiębiorstw

Przypomnijmy, że u naszych zachodnich sąsiadów podwyżka ustawowej płacy minimalnej (niem. Mindestlohn) wzrośnie do 12 euro za godzinę od 1 października 2022 roku . Powinno z niej skorzystać ponad sześć milionów osób. Z kolei euro wobec dolara od początku roku osłabiło się o 12 proc. i obecnie obserwujemy parytet siły, czyli za 1 euro płacimy 1 dolara. Waluta strefy euro była zazwyczaj znacznie silniejsza (wszystko przez szantaż energetyczny Putina).

Podobne ostrzeżenia płyną od niektórych polskich ekonomistów w związku z podwyżką płacy minimalnej do 3,6 tys. zł w 2023 r. Władza jednak uważa, że podwyżka nie wpłynie na inflację (czyt. przedsiębiorcy nie przerzucą wyższych kosztów na ceny).

Odpowiedź polskiej strony na podwyżki płacy minimalnej

Na przykład według Pawła Borysa, szefa Polskiego Funduszu Rozwoju "płace przez wiele lat rosły wolniej niż tempo wzrostu produktywności w firmach, a to oznaczało, że płace realne Polaków nie nadganiały tempa wzrostu gospodarczego".

- Szybciej rosły zyski firm, w mniejszym stopniu płace pracowników. Sposobem regulacji tego jest płaca minimalna, która odchyliła się od tego, co jest w większości krajów, gdzie jest na poziomie mniej więcej 50 procent średniego wynagrodzenia. My to teraz nadganiamy. Po tym wzroście (w 2023 roku - red.) płaca minimalna będzie mniej więcej na poziomie 50 procent średniego wynagrodzenia - mówił w TVN24 szef PFR.