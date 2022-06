Recesja techniczna. Co to jest i czy czeka nas w Polsce?

W momencie, gdy tempo rozwoju gospodarczego spada w danym kraju, można mówić o wejściu gospodarki w recesję. Termin ten jest wykorzystywany przez ekonomistów do określenia pierwszej fazy cyklu koniunkturalnego. W czasie recesji dochodzi do zmniejszenia stopnia aktywności gospodarczej, co wiąże się z obniżeniem tempa wzrostu PKB, ale nie idzie to w parze z bezwzględnym spadkiem produktu krajowego brutto, jak w przypadku kryzysu. Jak na tym tle wygląda recesja techniczna?