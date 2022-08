Są najnowsze dane o polskiej gospodarce. Eksperci wskazują, że będzie bolało

PKB Polski w drugim kwartale 2022 r., według wyliczeń GUS, wzrósł o 5,5 proc. rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 8,5 proc. w poprzednim kwartale. To trochę więcej niż wstępnie szacowano. Mimo to widać, że gospodarka zaczyna hamować. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 2,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. To, jak zauważają eksperci, "duży spadek", a przed nami jest "bolesne spowolnienie gospodarcze".