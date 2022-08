Globalny bank obniża Polsce prognozę. Jako jedynemu krajowi w regionie

Jak wskazuje Goldman Sachs w najnowszym raporcie, wzrost PKB w drugim kwartale zaskoczył pozytywnie w Rumunii, Czechach i na Węgrzech. Tymczasem, dla odmiany, polskie PKB skurczyło się o 2,3 proc. w drugim kwartale, w porównaniu do +2,4 w pierwszym kwartale. Według niektórych polskich ekonomistów, odczyt ten jest "tragiczny" .

Goldman Sachs rewiduje prognozę wzrostu PKB dla Polski

Był to też wynik "znacząco poniżej oczekiwań" zarówno ekspertów Goldman Sachs, którzy spodziewali się wzrostu o 0,2 proc., jak i konsensusu analityków wynoszącego -0,6 proc.

Polska jest jedynym krajem regionu, którego prognoza została zrewidowana na minus. Pozostałe dwa państwa, dla których szacunki zweryfikowano, odnotowały zmianę na plus: Rumunii podniesiono prognozę wzrostu do 7,1 proc. wobec wcześniejszego 5,7 proc., zaś Węgrom do 6 proc. z wcześniejszego 5,4 proc.