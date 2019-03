PKN Orlen walczy z odorem. W Płocku zapachnie wanilią

PKN Orlen zapewnia, że aerozol jest bezpieczny dla ludzi i środowiska oraz ma atest przydatności do celów spożywczych. Aromat będzie się unosił nad miastem od 16 marca do 4 kwietnia (lub nieco dłużej).

"W najbliższą sobotę w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku zostanie wyłączony z pracy najwyższy komin znajdujący się na instalacjach Clausa. Do czasu jego ponownego uruchomienia, które nastąpi ok. 4 kwietnia br., jego funkcję przejmie niższy komin tzw. rezerwowy. Proces przełączenia emisji jest standardową praktyką, realizowaną cyklicznie co 5 lat w związku z przepisami prawa budowlanego" - poinformował Orlen w komunikacie.