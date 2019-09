gospodarka oprac. Krystian Rosiński 4 minuty temu

Płaca minimalna problemem dla służby zdrowia. Część zarabia na granicy minimum

Po podwyżce pensji minimalnej w 2019 roku część pracowników ochrony zdrowia zarabia poniżej granicznego 2250 zł brutto. Placówki medyczne nie nadążają z podwyżkami – a jeżeli pensja urośnie do 4 tys. zł, to wywoła to rewolucję w służbie zdrowia.

