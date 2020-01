Płaca minimalna. "Ta podwyżka jest do udźwignięcia"

- Na razie nie docierają do nas poważniejsze sygnały o zwolnieniach ze względu na wzrost płacy minimalnej - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. - Obecna podwyżka jest dla firm do udźwignięcia. Myślę, że problem pojawi się później i ten rok będzie decydujący. Żeby przygotować się na wzrost minimum do 3 tys. złotych pracodawcy będą głęboko zastanawiać się nad automatyzacją.