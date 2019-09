Płaca minimalna. "To polska wersja kraju dobrobytu"

Prezes PiS był gościem "Sygnałów Dnia" w radiowej Jedynce. Mówił o nowych obietnicach wyborczych swojej partii. Chodzi o duże podwyżki minimalnego wynagrodzenia, zapowiedziane w weekend. Od stycznia ma ona wynosić 2600 zł brutto. Dodatkowo pod koniec przyszłego roku płaca minimalna ma skoczyć do 3000 zł, a do końca 2023 roku do 4000 zł. Już we wtorek rząd przyjął projekt rozporządzenia podnoszącego pensję minimalną do kwoty 2600 z w przyszłym roku. Oznacza to wzrost o 350 zł w stosunku do kwoty tegorocznej. Minimalna stawka godzinowa podskoczy z 14,7 zł do 17 zł.