PMI w strefie euro spada trzeci miesiąc z rzędu. Niemcy znów "pomogły"

We wtorek umazały się dane PMI dla wielu krajów Euroy - w tym Polski oraz strefy euro. Marcowe dane PMI wskazują na utrzymującą się recesję w przemyśle strefy euro, choć widać sygnały budowania się pozytywnego trendu , gdyż zarówno produkcja, jak i nowe zamówienia notowały coraz mniejsze spadki.

Statystyka jest jednak nieubłagana. Wskaźnik PMI, obrazujący stan koniunktury, spadł do 46,1 punktu w marcu . Prognoza ekspertów wskazywała na 45,7 pkt. Wynik w lutym wyniósł z kolei 46,5 pkt.

Zobacz także: W co inwestuje Sebastian Kulczyk? Szczera rozmowa z prezesem KI Dawidem Jakubowiczem w Biznes Klasie

Tempo spadku produkcji i zamówień spowalnia

Produkcja w strefie euro, jak czytamy w raporcie S&P, spadała przez cały ostatni rok, jednak w marcu tempo spadku osłabło do najmniejszego od kwietnia 2023 . Spowolniła również redukcja nowych zamówień. Mniej negatywny wpływ rynków zagranicznych pomógł ograniczyć recesję popytu w przemyśle strefy euro, a zamówienia eksportowe zmalały w najmniejszym stopniu od blisko dwóch lat.

Słabsze spadki cen, ale większe obniżki cenników

Producenci kontynuowali redukcję zaległości produkcyjnych. Choć tempo tego spadku było najwolniejsze od lutego 2023, to wciąż pozostawało znaczne. Przedsiębiorstwa przemysłowe w strefie euro w dalszym ciągu zmniejszały zatrudnienie , zgodnie z trendem zapoczątkowanym w czerwcu 2022. Jednak i w tym wypadku skala redukcji etatów była umiarkowana i taka sama jak w poprzednich miesiącach tego roku. Nie pogłębia się więc.

Niemcy z najgłębszym spadkiem wskaźnika wśród krajów regionu

Marcowe odczyty PMI pokazały znaczne rozbieżności w sytuacji poszczególnych krajów strefy euro. Grecja kontynuowała stabilny wzrost, z najszybszą poprawą koniunktury w przemyśle od ponad dwóch lat. Grecka hossa zdecydowanie przewyższała wyniki drugiej w kolejności Hiszpanii, która również zanotowała skromną ekspansję, jedynie nieznacznie słabszą niż w lutym. We Włoszech koniunktura w przemyśle poprawiła się po raz pierwszy od roku, podczas gdy reszta monitorowanych krajów pozostawała pogrążona w recesji. Za zachodnią granicą Polski sytuacja tak dobrze już nie wygląda.

Najsłabiej wypadły Niemcy, gdzie wskaźnik PMI dla przemysłu spadł piąty miesiąc z rzędu do najniższego poziomu od pięciu miesięcy - 41,9 pkt. Eksperci oczekiwali wyniku na poziomie 41,6, przed miesiącem wyniósł 42,5. Choć spadki produkcji i nowych zamówień wyhamowały, to wciąż pozostają głębokie, przy jednoczesnych sygnałach o słabym popycie w kraju i za granicą. Eksport nadal mocno spadał, choć w najwolniejszym tempie od 11 miesięcy.

Aktywność zakupowa niemieckich producentów ponownie mocno zmalała, choć spadek był słabszy niż w lutym, jednak wciąż szybszy niż w przypadku produkcji, gdyż firmy dążyły do redukcji zapasów materiałów. Ostatni spadek zapasów do produkcji, czternasty z rzędu, był w rzeczywistości najgwałtowniejszy od października 2023.

Słabość popytu w łańcuchach dostaw nadal przekładała się na presję na obniżanie cen materiałów do produkcji. Tempo spadku średnich kosztów zakupu pozostawało znaczn e, ale zelżało czwarty miesiąc z rzędu do najwolniejszego od marca 2023. Dla kontrastu średnie ceny wyrobów gotowych spadały w szybszym tempie, najszybszym od pięciu miesięcy.

Producenci wyrazili optymizm co do perspektyw wzrostu w najbliższych 12 miesiącach. Oczekiwania firm wskazywały na nadzieję na ożywienie popytu, zwłaszcza w drugiej połowie roku, jak również plany wprowadzenia nowych produktów. Jednak mimo wzrostu do trzymiesięcznego maksimum, optymizm wciąż jest stonowany jak na warunki historyczne, częściowo z powodu wciąż podwyższonego poziomu niepewności rynkowej - podsumowuje S&P.