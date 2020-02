Poczta Polska stawia na paczki. Zainwestuje blisko 2 mld zł

Jakie zmiany planuje Poczta Polska? Przede wszystkim uruchomienie trzech nowych sortowni i zakup ośmiu nowych maszyn paczkowych. Zamierza też wdrożyć pięć systemów informatycznych, które będą kosztować ok. 600 mln zł. Dodał, że Poczta uruchomi też ok. 4 tys. automatów paczkowych, z czego 500 jeszcze w tym roku.

Z danych spółki wynika, że aktualnie listy stanowią 65 proc. przesyłek a w 2024 r. ich udział spadnie do 53 proc. Z kolei paczki, które obecnie stanowią 18 proc. przesyłek, do 2024 r. zwiększą swój udział do 24 proc.