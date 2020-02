Koronawirus. Poczta Polska zawiesza przesyłki do Chin

"W związku z zawieszeniem operacji lotniczych do Chin i brakiem innych możliwości transportu do tego kraju, Poczta Polska zawiesza od wtorku do odwołania przyjmowanie przesyłek do Państwa Środka" - czytamy w komunikacie Poczty Polskiej

