Poczta Polska szuka prezesa. Zgłoszenia do 5 czerwca

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu Poczty Polskiej pojawiło się na oficjalnych stronach spółki. Wśród wymagań od kandydatów są m.in. wyższe wykształcenie i niekaralność. Co więcej, prezesem nie zostanie osoba wchodząca w skład partii politycznej bądź będąca przez nią zatrudniona.

Do tego przyszły prezes Poczty Polskiej musi mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, albo też wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto musi posiadać "co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek" - napisano w komunikacie PP.

Wybory. "W jakimś zakresie wykorzystamy to, co przygotowała Poczta Polska"

Przypomnijmy, na początku kwietnia Przemysław Sypniewski ustąpił ze stanowiska prezesa zarządu Poczty Polskiej. Zastąpił go Tomasz Zdzikot, dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Zmiany nastąpiły również w radzie nadzorczej. Z funkcji Członka Rady Nadzorczej został odwołany Paweł Calski, a jego miejsce zajął nowy już prezes Tomasz Zdzikot.

Zmiany personale w Poczcie Polskiej zbiegły się z decyzją Sejmu ws. głosowania korespondencyjnego, co dla wielu wprost oznaczało polityczną nominację dla nowego prezesa.

Zgłoszenia na kolejnego nowego prezesa przyjmowane są do 5 czerwca. "Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko objęte niniejszym postępowaniem, wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, muszą zostać doręczone do dnia 5 czerwca 2020 roku, do godziny 15.00, na adres: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, piętro 6, Sekretariat Biura Zarządu, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. IV wspólnej kadencji" - czytamy.