Podatek cyfrowy we Francji. USA protestują. "Groźby są bezpodstawne"

Szef francuskiego resortu finansów odniósł się tym samym do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który zasugerował takie właśnie rozwiązanie w odpowiedzi na nowy podatek we Francji .

- Francja właśnie wprowadziła cyfrowy podatek od naszych wielkich amerykańskich firm technologicznych. Jeśli ktoś je opodatkuje, powinien to być ich kraj pochodzenia, USA. (...) Zawsze mówiłem, że amerykańskie wino jest lepsze niż francuskie - napisał w piątek na Twitterze Trump.

GAFA został przyjęty przez francuski parlament 11 lipca, ale zgodnie z planami ma obowiązywać on wstecznie od 1 stycznia 2019 r. Wynosi on 3 proc. i dotyczy firm, których obroty na świecie wynoszą ponad 750 mln euro, a we Francji 25 mln.