Podatki. Morawiecki o ściągalności VAT-u

Morawiecki wypowiedział się na temat VAT-u w związku z pytaniami o poniedziałkowe przesłuchanie byłego wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego na komisji ds. VAT. Rostowski mówił, przywołując m.in. dane MFW oraz zmiany wpływów do budżetu w latach 2010-2013, że albo były one efektem bardzo skutecznego działania rządu albo dowodem na to, że największy wpływ na lukę mają zmiany we wzroście PKB.