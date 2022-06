Podnosi się poziom życia Polaków. Jest już wyższy niż Portugalczyków

W 2021 r. poziom rzeczywistej konsumpcji indywidualnej przeciętnego Polaka wyniósł 84 proc. średniej dla krajów UE - podaje Bankier.pl , za danymi Eurostatu. Jest to poprawa wobec 2020 r., kiedy to wskaźnik ten wynosił 83 proc.

Poziom życia w Polsce wyższy niż w Portugalii czy Grecji

Wyprzedziliśmy tym samym Portugalczyków, którzy konsumują 83 proc. średniej UE oraz gonimy Hiszpanów (85 proc.). We wskaźniku tym wyprzedzamy też wiele innych krajów europejskich, m.in. Grecję (76 proc.) czy Chorwację (73 proc.). Co ciekawe, Słowenia była za Polską jeszcze w 2020 r., a w 2021 r. wyprzedziła nas, z wynikiem 87 proc. Dużo lepszą sytuację mają za to Litwini (97 proc.) oraz Włosi (97 proc.).