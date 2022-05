To się rządowi nie spodoba. Większość Polaków mówi, że obniżył się ich poziom życia

Ze wstępnych danych GUS wynika, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 12,7 proc. rok do roku po zwyżce o 9,2 proc. w marcu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca towary z tej kategorii podrożały o 4,2 proc. – najbardziej w tym stuleciu. W kwietniu wzrosły także ceny paliw o 27,8 proc. rok do roku, dla porównania w marcu ten wzrost wyniósł aż 33,5 proc.