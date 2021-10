Podwyżka stóp procentowych nie pomogła. Jesteśmy prawie na końcu rankingu

Stopy procentowe to potężne narzędzie, dzięki któremu bank centralny może wpływać na gospodarkę. Niskie stopy to m. in. tańsze kredyty, ale też mniejsze odsetki od depozytów w bankach. Mogą one też napędzać wzrost cen, przynajmniej w niektórych kategoriach dóbr i usług.