To jeden z największych grzechów NBP. Wyliczamy nietrafione prognozy Glapińskiego

Co jest zaskoczeniem? KNF od kilkunastu tygodni informuje, że stopa procentowa może być zmienna w czasie i aby to uwzględniać w planach dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych. Zaskoczeniem za to nie jest "szok" ekonomistów banków, którzy CHCIELIBY posiadać wcześniej takie informacje w celu przygotowania zmian dotyczących aktualnych umów kredytowych i konieczności korekty spłat rat kredytów ze zmienną stopą procentową. Ruch RPP, czyli zmiana bez wcześniejszego komunikatu, jest jak najbardziej rozsądnym z perspektywy zarządczej NBP, ponieważ w znacznie silniejszym stopniu ograniczy akcję kredytową sektora bankowego (wzrost niepewności co do stopy w najbliższych miesiącach), dając równocześnie informację sygnalną dla rynku, że NBP obserwuje sytuację a nie jedynie biernie stoi obok. Analityków banków zachęcam do kontaktu ze specjalistami w dziedzinie makroekonomii a nie budowania własnych teorii monetarnych, bo działanie wpływające addytywnie na oczekiwania inflacyjne (tj. generowanie "galopującej inflacji" w mediach) realnie wpływa na wzrost inflacji - to są podstawy nowoczesnej makroekonomii i aż szkoda, że zarówno autor artykułu (niestety schowany za inicjałami) jak i komentujący "specjaliści" analiz rynkowych dorzucają się do wspólnego koszyka inflacyjnego zamiast tworzyć przestrzeń do wskazywania na konieczność wzrostu efektywności świadczonej pracy, co przełoży się na sens podwyżek wynagrodzeń a nie jak w tej chwili "czy się stoi czy się leży pieniądz się należy". Wróćmy do mówienia o konieczności budowania gospodarki a nie ciągłego gaszenia pożarów, szczególnie o charakterze politycznym.