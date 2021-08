Podwyżki cen ciepła. O ile wzrosną rachunki?

dgen 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Walka UE z węglem przybiera postać ideologicznej krucjaty. Podatki, opłaty, certyfikaty itp. to chory pomysł. Jeśli ktoś uważa, że np. cały śląski przemysł da się zasilać energią ze słońca i wiatru to powinien się udać na leczenie. A tymczasem Niemcy odchodzą od zeroemisyjnego atomu na rzecz rosyjskiego gazu a na dodatek powiększają swoje kopalnie węgla brunatnego. O co tu chodzi ?