Podwyżki cen żywności. Minister rolnictwa ostrzega nieuczciwych handlowców

Do komunikatu ministerstwa dotarła Polska Agencja Prasowa. Wynika z niego, że minister rolnictwa przestrzega przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen żywności. Grozi też sankcjami karnymi w przypadku nadużyć.

To reakcja na doniesienia o podwyżkach cen niektórych produktów. W komunikacie wymieniono m.in. mięso drobiowe i produkty mleczarskie. Resort podkreślił, że nie dostrzega najmniejszych powodów, które miałyby uzasadniać podwyżki.

We wtorek w tę samą kwestię poruszył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. We współpracy z Inspekcją Handlową sprawdzą ceny żywności i artykułów do higieny w sklepach oraz w internecie.