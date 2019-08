Polacy coraz chętniej wybierają piwo. Rynek jest warty już 17 mld złotych

Przeciętny Polak wypija ok. 97 litrów piwa rocznie. To czwarty wynik w Unii Europejskiej pod względem spożycia. Raport Deloitte wskazał, że branża piwowarska w Polsce stale rośnie i obecnie jest warta ok. 17 mld złotych.

