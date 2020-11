Polacy liderami w UE. Pod względem zaufania do Trumpa

To znacznie więcej niż w wielu innych krajach. Pod względem zaufania do obecnego prezydenta USA wyraźnie przodujemy w rankingu. Zajmujemy szóstą pozycję wśród 33 wszystkich państw ujętych w zestawieniu oraz pierwszą wśród krajów europejskich.

To nie czas na zmiany. "Gospodarka potrzebuje spokoju"

Listę zamyka Meksyk, gdzie zaufanie do obecnego prezydenta USA ma zaledwie 8 proc. obywateli. Niewiele lepiej jest w Turcji (11 proc.) oraz Tunezji (12 proc.).

Wygląda na to, że Trump ma w Polsce stosunkowo wielu sympatyków w porównaniu z innymi krajami. Co ciekawe, nie zawsze tak było. W 2017 roku zaufanie do Trumpa zadeklarowało zaledwie 25 proc. ankietowanych Polaków, a rok później - 35 proc.