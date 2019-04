Polacy nie są sprzymierzeńcami taksówkarzy. Jedynie co czwarty popiera strajk

– Taka sytuacja: upał jak diabli, wracałem z teściową z miasta. Wsiadamy do Ubera, kierowca patrzy na nas zgrzanych i z uśmiechem na ustach daje nam dwie butelki zimnej wody z torby termicznej. Myślisz, że byłoby to możliwe w taksówce? Z czymś takim do tej pory się po prostu nie spotkałem – mówi mi jeden ze znajomych Piotr.

On sam należy do grupy 35 proc. Polaków, którzy nie popierają protestu taksówkarzy. Ich postulaty wspiera mniejsza grupa rodaków – 25 proc. A najwięcej ludzi – aż 40 proc. nie ma na ten temat zdania. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski w panelu Ariadna.

Słynna jest opowieść Jurka Owsiaka , który wracał kiedyś taksówką do domu. Kierowca go nie rozpoznał i pokazywał mu wielką, mijaną po drodze willę, twierdząc, że należy ona do… Jurka Owsiaka. Szef WOŚP dopiero pod koniec podróży uświadomił mu, że mieszka w bloku.

– Kierowcy Ubera to osobna historia. Zdarzają się słabi albo nie znający ani słowa po polsku. Potrafią się zgubić, nie dojechać albo przegapić zjazd. Mimo wszystko nie marudzą, nie psioczą, nie próbują cię oszukać. I to jest chyba przewaga technologii nad tradycyjną usługą. Większość taksówkarzy to w porządku ludzie, ale grupa oszustów i pieniaczy psuje im opinię. Przecież te doniesienia o atakach na kierowców Ubera to jest jakiś trzeci świat – oburza się Piotr.