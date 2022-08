Polacy późno opuszczają rodzinny dom. Tak wypadamy na tle Europy

Takie 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

możliwości jakie ma to pokolenie od 10 lat nasze pokolenia nigdy nie miały. Za komuny żeby zarobić trzeba było należeć do partii lub uciec (bo legalnie nie mogłeś) z kraju bez prawa powrotu. Po 89-tym były reformy i bida z nędzą. Nie było jak teraz ani korporacji dających dobrze zarobić, ani internetu żeby się za darmo szybko i skutecznie kształcić i zdobywać informacji o świecie i nabywać kontakty zagraniczne, nie było tanich biletów aby poznawać świat (ceny od 3.000pln w tamtych czasach), komórki pierwsze były po 3.500pln plus aktywacja 3.500pln a waga solidnej cegły. Co mają powiedzieć te pokolenia? Przegrały swoją młodość bo nie było szans an nic. A teraz szanse są tylko trzeba WŁĄCZYĆ myślenie i DZIAŁAĆ bo możliwości jest sporo, grzech nie skorzystać. Nie biadolić nad sobą tylko weźcie się w garść jak wielu innych co już to zrobili. Nie ma znaczenia, czy zostaniecie tutaj czy biznesy zrobicie gdzie indziej. Działajcie bo szczęścia na tacy nikt Wam nie przyniesie. Dlaczego? Bo każdy dba o swoje.