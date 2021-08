Polacy rzucili się na złoto. To alternatywa dla nieruchomości?

O zwiększeniu zainteresowania kruszcem po raz kolejny informuje Mennica Skarbowa. W samym drugim kwartale br. sprzedała ona 823 kilogramów złota, co daje w sumie 1,76 tony w skali roku.

Tym, co może zwiększyć popyt na złoto jest m.in. rosnący import. Według danych z bazy handlu zagranicznego w GUS po pięciu miesiącach tego roku import złota w stanie surowym lub półproduktów zwiększył się o 68 proc. w skali roku, do prawie 2,6 tony - podaje "Rzeczpospolita". To prawie 70 proc. całego importu z 2020 r.