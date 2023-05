Polacy znów ruszyli po mieszkania. Rynek kredytów się odbudowuje

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych zmieniła się

Prognozy NBP wskazują na poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym jako główny czynnik wzrostu popytu na kredyty w I kwartale. Główną przyczyną jest złagodzenie wymogów makroostrożnościowych przez KNF dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W odmrożeniu rynku pomaga też spadek oprocentowania, który poprawia zdolność kredytową gospodarstw domowych - ocenili analitycy. Dodali, że od listopada do marca średnie oprocentowanie kredytów spadło z 9,4 proc. do 8,7 proc.

Polacy chętnie biorą kredyty konsumpcyjne

Zwrócili uwagę, że w odróżnieniu od kredytów hipotecznych , wyższe stopy procentowe nie zamroziły aktywności na rynku kredytów konsumpcyjnych. Ostatni kwartał przyniósł wzrost zarówno ich liczby, jak i pożyczek. W marcu przyznano kredyty o łącznej wartości 6,9 mld zł – jest to jeden z wyższych wyników w historii i o 11,3 proc. wyższy niż rok temu. Część wzrostu wynika jednak z ogólnego wzrostu cen, realna wartość kredytów konsumpcyjnych była w marcu niższa o ok. 20 proc. niż średnio w 2019 r. - podali analitycy.

Zaznaczyli, że trudniejsze warunki kredytowe nie zniechęcają mikroprzedsiębiorców do zmniejszania skali zaciąganych kredytów. BIK wskazuje, że w lutym przeciętna wartość kredytu inwestycyjnego wynosiła 480 tys. zł i jest to wynik zbliżony do zeszłorocznego. Raport NBP pokazuje jednak spadek popytu w sektorze przedsiębiorstw na kredyty długoterminowe. Taka tendencja utrzyma się też w II kwartale. Niepewna sytuacja gospodarcza skłania banki do dalszego zaostrzania warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Będzie to ograniczać inwestycje sektora MŚP - uważa PIE.