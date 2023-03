Decyzja o kredycie w jeden dzień? Te banki najszybciej podejmą decyzję

W przypadku kredytu ratalnego, branego np. na zakup sprzętu AGD, decyzja podejmowana jest niemal od razu i po krótkim czasie możemy wyjść ze sklepu np. z nową pralką. Równie szybko rozpatrywany jest wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na dowolny cel.

W przypadku tzw. "ofert na klik", z których mogą korzystać klienci znani bankowi, decyzja o przyznaniu finansowania jest podejmowana online, a pieniądze na konto są przelewane jeszcze tego samego dnia.

A ile czeka się na kredyt hipoteczny? Sprawdziliśmy to.

Ile czeka się na kredyt hipoteczny w 2023 r.?

Na pytanie, ile czeka się na kredyt hipoteczny, nie jest wcale tak łatwo odpowiedzieć. Z uwagi na wysoką kwotę kredytu, długi okres spłaty i dużą liczbę załączników do wniosku (dotyczących m.in. finansowanej nieruchomości), rozpatrywanie wniosku trwa dłużej, a potencjalny kredytobiorca jest sprawdzany o wiele dokładniej, niż w przypadku zobowiązań udzielanych na niższe kwoty.

Wniosek wraz z załącznikami rozpatrywany jest nie w placówce, w której został złożony, a w centrum analiz. Kiedy analityk zajmujący się wnioskiem będzie potrzebował dodatkowych informacji, poprosi o ich uzupełnienie. Wówczas czas rozpatrzenia wniosku może się wydłużyć. O ile? To zależy od tego, jak szybko dostarczone zostaną wymagane dokumenty (np. w BOŚ Banku czas wydania decyzji kredytowej może zostać "zawieszony" maksymalnie na 14 dni).

Po przeanalizowaniu wniosku wraz z załącznikami podejmowana jest decyzja kredytowa. Jeżeli będzie ona pozytywna, to będą w niej opisane warunki, na jakich bank udzieli kredytu (m.in. wysokość oprocentowania, okres spłaty, czy informacje na temat dodatkowych produktów – np. ubezpieczenia – z których będzie zobowiązany skorzystać kredytobiorca).

Decyzja kredytowa może być też negatywna. Wówczas w dokumencie znajdą się informacje o powodach, które spowodowały, że bank odmówił finansowania.

Ustawa o kredycie hipotecznym nakłada na banki, pośredników kredytów hipotecznych oraz agentów obowiązek zaproponowania klientowi, wraz z decyzją, projektu umowy o kredyt hipoteczny, sporządzonego zgodnie z warunkami określonymi w decyzji kredytowej.

Kiedy klient zaakceptuje warunki, na jakich ma mu zostać udzielony kredyt, umawia się na podpisanie umowy. Zapisy określające warunki, jakie muszą zostać spełnione przed wypłatą kredytu. Takim warunkiem może być np. uzupełnienie wkładu własnego, czy dostarczenie do banku aktu notarialnego.

Ile trwa weryfikacja wniosku o kredyt hipoteczny?

Według ustawy o kredycie hipotecznym bank, pośrednik oraz agent mają maksymalnie 21 dni na przekazanie klientowi decyzji kredytowej. Jak wygląda to w rzeczywistości, ile trwa rozpatrzenie wniosku kredytowego od dnia jego złożenia do dnia, w którym zostanie podjęta decyzja kredytowa? Zapytaliśmy o to banki.

Bank Czas rozpatrzenia wniosku o kredyt hipoteczny Bank Millennium 1 – 2 dni robocze Bank Pocztowy około 10 dni BNP Paribas zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni BOŚ Bank średnio 10 dni ING Bank Śląski około 1 tygodnia Santander Bank Polska średni czas rozpatrzenia wniosku o kredyt hipoteczny wynosi 6 dni kalendarzowych Źródło: Totalmoney.pl na podstawie informacji z banków

Bank Pekao S.A. napisał, że wnioski są rozpatrywane na bieżąco, nie podając przy tym żadnych szczegółów na ten temat. Z odpowiedzi uzyskanej z PKO BP wynika, że decyzja kredytowa wydawana jest w 21. dniu od dnia złożenia wniosku. Klient może wyrazić zgodę na wydanie decyzji kredytowej wcześniej. W ostatnim kwartale 2022 r. decyzje były wydawane w terminie średnio do dwóch tygodni.

Z kolei w Credit Agricole analiza wniosku o kredyt hipoteczny odbywa się dwuetapowo. Najpierw klient składa formularz kredytu mieszkaniowego, do którego załącza tylko dokumenty finansowe. Informację o dostępnym kredycie klient otrzymuje średnio do dwóch dni od złożenia kompletu dokumentów. Następnie klient kompletuje dokumenty związane z inwestycją i składa wniosek kredytowy. Ostateczną decyzję kredytową klient może uzyskać do pięciu dni od wysłania kompletnego wniosku.

Biorąc pod uwagę informacje uzyskane z banków, odpowiedź na pytanie, gdzie można znaleźć najszybszy kredyt hipoteczny, nie jest wcale tak oczywista.

Trzeba też pamiętać, że podjęcie przez bank decyzji kredytowej nie jest równoznaczne z udzieleniem kredytu. W ING Banku Śląskim od decyzji kredytowej do podpisania umowy i uruchomienia (wypłaty) kredytu mija ok. dwóch tygodni. W Santander Banku Polska od decyzji kredytowej do podpisania umowy upływa średnio siedem dni kalendarzowych, a od zawarcia umowy do uruchomienia kredytu – średnio 20 dni kalendarzowych. Bank dodaje, że ten czas zależy od klienta, który decyduje, kiedy chce podpisać umowę, sfinalizować transakcję zakupu nieruchomości (podpisać akt notarialny) i wypłacić środki.

Maciej Kazimierski, ekspert porównywarki finansowej Totalmoney.pl

