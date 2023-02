Zapaść w kredytach. Spadek o 50 proc. rok do roku

W całym 2022 roku banki udzieliły 126 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, co oznacza spadek o 50,8 proc. w stosunku do rekordowych wyników za 2021 rok. W ujęciu wartościowym, osiągnięty w 2022 roku wynik 43,6 mld zł był niższy o 49,1 proc. niż przed rokiem.

W raporcie podano, że po raz pierwszy od 2012 roku zanotowano spadek średniej wartości nowo udzielanego kredytu mieszkaniowego . Z rekordowego poziomu 353 tys. zł na koniec pierwszego kwartału 2022 r. spadł do 325 tys. zł na koniec 2022 roku.

- W 2023 roku liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych spaść może do 85–90 tys., a ich wartość do ok. 30 mld zł - uważa Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych ZBP.