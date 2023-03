Dwucyfrowy spadek w kredytach. Końca zapaści nie widać

Alicja 23 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

Skoro KNF wyeliminowało z grupy osób które mogą ubiegać się o kredyt m.in. marynarzy to o czym tu mówimy. Marynarz zarabiający w obcej walucie, nie otrzyma w Polsce żadnego kredytu hipotecznego ponieważ wg prawa bankowego on nie zarabia nic. To, że ma miesięcznie 9800 usd dla banku nic nie znaczy, bo tylko nędzne jakieś 42 000 zł, czyli niewiele bo w Polsce ludzie zarabiają o wiele więcej miesięcznie. Byłby krezusem dla banku gdyby chociaż zarabiał 3 000 zł. To jest polski absurd. Dlatego banki niech nie narzekają. Zresztą na dobre to marynarzom wychodzi, bo zamiast brać kredyt hipoteczny na 30 lat biorą zwykłe pożyczki gotówkowe tylko na 8 lat, które spłacają wcześniej. Brawo PIS.