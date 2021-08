Polak kupuje mieszkanie zamiast wynajmować. Tym różnimy się od Zachodu

O tym, że bliżej nam mentalnie i ekonomicznie do krajów takich jak Węgry czy Łotwa niż Niemcy i Francja świadczy np. podejście do własności. Dobrze pokazują to statystyki OECD dotyczące mieszkań.

Bogaty i bardziej rozwinięty Zachód ma zupełnie inne podejście do mieszkań. Skrajnym przykładem jest Szwajcaria, gdzie własne mieszkanie ma tylko niewiele ponad 4 proc. obywateli. Jedna trzecia idzie w tym kierunku, choć ciągle ma na głowie kredyt hipoteczny. Za to aż 56 proc. ludzi mieszka po prostu w wynajmowanych lokalach.

Do blisko 50 proc. dochodzi udział wynajmowanych mieszkań w Niemczech i Danii. Po przeciwnej stronie do Polski rankingu OECD znajdziemy też np. Holandię czy Szwecję.

Zachodnia Europa upodabnia się przy tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mniej więcej co czwarty Amerykanin ma własne mieszkanie. Około 40 proc. kupiło lokal, ale ciągle spłaca kredyt. Za to mniej więcej co trzecia osoba nie jest przywiązana do konkretnego miejsca na stałe i tylko wynajmuje mieszkanie.