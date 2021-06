Polak na wakacjach. W tych krajach urlop jest tańszy niż w Polsce

Kupując wycieczkę w biurze podróży, często decydujemy się na opcję all inclusive. Wtedy wiemy z góry, ile mniej więcej będzie nas kosztował urlop. Z kolei podróż na własną rękę daje nam więcej swobody, ale jest też większym wyzwaniem, jeśli chodzi o planowanie budżetu. Gdzie za granicą możemy odpocząć za relatywnie niewielkie pieniądze?

Polska jest dość tanim krajem dla turystów z Europy. Przeciętne ceny hoteli i posiłków w restauracjach w naszym kraju stanowią zaledwie 75 proc. unijnej średniej - wynika z danych Eurostatu za 2020 rok. Są jednak państwa jeszcze tańsze. Tam z kolei to my możemy mieć poczucie, że w portfelu zostaje nam więcej.

W ubiegłym tygodniu Chorwacja zmieniła przepisy i otworzyła się na turystów z Polski , którzy mogą już wjeżdżać do tego kraju na warunkach obowiązujących przed pandemią, czyli bez testów i kwarantanny.

Bez testu, świadectwa szczepień i kwarantanny można wybrać się z Polski też do Hiszpanii, Czech, Rumunii, Albanii, Słowenii, Niemiec, Czarnogóry, Macedonii Północnej oraz na Cypr i Litwę.

Problemy w niektórych przypadkach mogą się jednak pojawić przy powrocie. Od 24 czerwca Polska przywraca 10-dniową kwarantannę dla osób przybywających spoza strefy Schengen. Ma to związek z przybywającymi w Polsce nowymi mutacjami koronawirusa.

Najtaniej na Bałkanach i w Turcji

Turyści, którzy szukają tańszych noclegów niż w Chorwacji, mogą pojechać dalej na południe. Trzy najtańsze kraje w Europie to Macedonia Północna, Albania oraz Bułgaria, gdzie ceny hoteli i restauracji plasują się na poziomie ok. 46 proc. unijnej średniej.

Z kolei dla turystów, którzy chcą pojechać jeszcze dalej, najtańszą opcją jest Turcja, gdzie nocleg i posiłek kosztuje przeciętnie zaledwie ok. 40 proc. unijnej średniej. Oczywiście do tego dochodzą bilety lotnicze, więc wiele zależy od tego, jak bardzo atrakcyjną ofertę przelotu uda się "upolować".

Na drugim końcu rankingu jest z kolei Szwajcaria z wynikiem 169 proc. Do krajów, w których przeciętny turysta z Polski musi bardziej rozważnie planować wydatki, należą też m.in. Norwegia i Dania, z wynikiem powyżej 150 proc. unijnej średniej, a także popularna wśród polskich turystów Islandia (137 proc.).

Wśród wszystkich kategorii, jakie bierze pod uwagę Eurostat, to właśnie ceny w hotelach i restauracjach charakteryzują się największą rozpiętością w Unii Europejskiej. W 2020 roku w najdroższym kraju były trzykrotnie wyższe niż w najtańszym i wahały się od 46 proc. średniej unijnej w Bułgarii do 153 proc. w Danii. Jeśli uwzględnimy także kraje spoza UE, wtedy ta rozpiętość jest jeszcze większa.

Druga kategoria, w której widać największe różnice cenowe, to alkohol i tytoń. Podczas gdy w Polsce średnia cena alkoholu to 86 proc. unijnej średniej, na Islandii i w Norwegii to aż 240-250 proc.