Policjanci otrzymają dodatkowe fundusze jeszcze w tym roku. Ustawa jest już w Sejmie

Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński, cytowany przez PAP, podkreślił, że nowe zapisy mają umożliwić m.in. zasilenie z budżetu państwa do wysokości 1 mld złotych Funduszu Wsparcia Policji. Jego zdaniem dodatkowe fundusze pozwolą na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowanych potrzebnych policji. Ponadto ma zaspokoić koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, a także zakup na ich potrzeby niezbędnych towarów i usług.

- My czekamy teraz na wynik budżetu państwa i ostateczne rozliczenia. Pod koniec roku widzimy, które środki można by jeszcze przeznaczyć na NFZ i FWP. Dlatego w ustawie zapisany jest limit, a nie konkretna wielkość - tłumaczy Robaczyński.

Zobacz też: Przedsiębiorco, co wiesz o białej liście?

Nowelizacja ustawy budżetowej wpłynęła do Sejmu w środę 11 grudnia, a już dzień później posłowie rozpoczęli nad nim pracę. Obecnie trafił on do komisji finansów publicznych. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska tak wyznaczyła czas na przedstawienie sprawozdania z pracy komisji, aby rozpatrzeć je się udało jeszcze w czwartek.