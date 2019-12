Zmiany w budżecie na cito. Przeprowadzi je sejmowy ekspres

Oznacza to, że pilny projekt dotyczący budżetu zostanie uchwalony w 1 dzień, a wszystko po to, by wszedł w życie jeszcze w tym roku (o ile na drodze nie stanie Senat). Po co to wszystko? A po to, by zwiększając wydatki w tym roku, móc obniżyć je w roku przyszłym. Dzięki temu nie będzie potrzeba korekta budżetu.