Policjanci z Warszawy zatrzymali sześciu nieuczciwych kurierów

Operacyjni z komisariatu na Białołęce uzyskali informację, że w jednej z firm kurierskich dochodzi do kradzieży przesyłek. Funkcjonariusze od razu zajęli się wyjaśnieniem tej sprawy. Okoliczności zdarzenia wskazywał, że zamieszani są w to sami pracownicy - poinformowała w piątek sierż. szt. Irmina Sulich z Komendy Rejonowej Policji VI.

Mężczyźni zostali przewiezieni do komisariatu przy ul. Myśliborskiej. Podczas przesłuchania przyznali się do popełnienia przestępstwa i usłyszeli zarzuty. Skradzione mienie wróciło do właściciela, jego wartość szacowano na 20 tysięcy złotych. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.