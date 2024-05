Politico: ukraińskie władze wpływają na dziennikarzy. Próbują ich uciszać

Naszi Hroszi to projekt śledczy. Jego dziennikarze zajmują się wykrywaniem przypadków korupcji. Jak zastrzegło politico.eu, choć skala tego procederu na Ukrainie zmniejszyła się w ostatnich latach, to problem wciąż jest dotkliwy.

Wojna w Ukrainie. Ujawnili skalę korupcji w wojsku

To jego zespół doprowadził do ujawnienia afery korupcyjnej w wojsku ukraińskim dotyczącej zawyżonych cen żywności, którą kupowała armia. Projekt Naszi Hroszi ujawnił, że ceny żywności były zawyżone ponad trzykrotnie. Później zresztą niezależni dziennikarze ukraińscy opisali też kolejne wątki, np. te dotyczące łapownictwa w komisjach lekarskich .

W wyniku upublicznienia m.in. afery cen żywności minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podał się do dymisji we wrześniu 2023 r. Jednak po ujawnieniu tego procederu Jurijowi Nikołowowi wielokrotnie grożono w mediach społecznościowych. Groźby przeszły w czyny, gdy w styczniu 2024 r. dwóch zamaskowanych mężczyzn próbowało wtargnąć do jego mieszkania i wykrzykiwało w jego kierunku oskarżeni o wrogą postawę wobec Ukrainy.