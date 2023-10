Zaskakujące zachowanie Wołodymyra Zełenskiego. Miał poprosić dziennikarzy, by nie pisali o korupcji w wojsku

Kilka miesięcy temu media ukraińskie informowały o zawyżonych cenach na żywność kupowaną przez Ministerstwo Obrony. W reakcji Wołodymyr Zełenski miał niepublicznie zaapelować do dziennikarzy największych mediów, by nie informowali o korupcji aż "do zwycięstwa". Poinformowała o tym dziennikarka.