Polska Fundacja Narodowa publikuje sprawozdanie za 2018 rok. Wydała 111 mln zł, z czego 33 mln zł na ochronę wizerunku Polski

Dlaczego dopiero teraz poznaliśmy wydatki organizacji, która działa za publiczne pieniądze? Zgodnie z przepisami fundacje składają co roku dwa rodzaje sprawozdań - merytoryczne i finansowe. To pierwsze wysyłają do nadzorujących je organów, a to drugie do urzędów skarbowych. Sprawozdania merytoryczne organizacje muszą publikować w sieci do końca roku następującego po tym, którego dotyczy dokument.

Dla PFR składanie sprawozdań w noc sylwestrową to już najwyraźniej tradycja, bo tak samo uczyniła rok wcześniej. Pomijając już celowe odkładanie w czasie publikacji: czego dowiadujemy się z raportu?