Polska gospodarka oceniona przez Brukselę. Oto najnowsza prognoza

bbb 60 min. temu zgłoś do moderacji 10 6 Odpowiedz

Wiadomo że dzięki PIS tak dobrze rozwinęła się gospodarka Polski bo przed rokiem 2015 była zrujnowana i zniszczona przez PO/PSL a teraz znowu doszli do władzy ci sami co wtedy zniszczyli Polskę - kiepsko to widzę.