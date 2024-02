Nowe dane o inflacji. Takiego poziomu nie było od lat

Waloryzacja t... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

- częściowo wyrównuje poziom inflacji i spadek wartości emerytur do określonego poziomu. Waloryzacja jest spóżniona o ponad rok, bo inflacja następuje wcześniej. Waloryzacja jest nieaktualna ze względu na to, że stawki określane są na dzień 1 stycznia danego roku , a waloryzacja następuje dopiero w marcu. To oznacza, że 2 miesiące waloryzacji w emeryci mają w plecy dodatkowo. Prowadzi to do kurczenia się emerytury z roku na rok pomimo jej ciągłej waloryzacji, ze względu na przesunięcie czasowe dwóch miesięcy. Taka prawda !