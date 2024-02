Polską walutę dopadła burza zza oceanu. Jest kluczowy odczyt

Inflacja konsumencka w USA wyniosła w styczniu 0,3 proc. miesiąc do miesiąca i 3,1 proc. rok do roku. Odczyty nie są do końca zgodne z prognozami analityków - ic oczekiwali, że inflacja spadnie poniżej 3 proc. Jednocześnie inflacja bazowa wzrosła o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca (prognoza: 0,3) i 3,9 proc. rok do roku (wyżej od konsensusu, który wynosił 3,7 proc.).

Kurs złotego zareagował

Niemal natychmiast po ogłoszeniu danych dolar się umocnił. Zyskał zarówno wobec euro, jak i innych walut. Złoty tej presji nie zdołał się oprzeć. Przed godz. 14:00 jeden dolar kosztował niemal dokładnie 4,00 zł. Kilka minut później wyceniany był już na 4,04 zł. Oznacza to wyraźną zmianę wynoszącą 1 proc.

Odczyt jest kluczowy dla inwestorów. Może on bowiem sugerować, kiedy Fed zacznie obniżać stopy procentowe. Jeszcze przed ogłoszeniem poziomu inflacji PKO BP wskazywał na dwie opinie. "Michelle W. Bowman (Fed) powtórzyła, że stopy procentowe są na odpowiednim poziomie, aby podtrzymać spadek inflacji i nie widzi potrzeby szybkich obniżek. Tom Barkin (Fed) podkreślił natomiast, że chociaż zbliżamy się do celu inflacyjnego, to jeszcze go nie osiągnęliśmy" - czytamy w raporcie banku.

O znaczeniu odczytu pisała też w swoim komentarzu Dorota Sierakowska, analityczka DM BOŚ. - Według rynkowych oczekiwań, jeśli inflacja okaże się niska, to może być sygnał dla Fed do tego, aby wcześniej obniżyć stopy procentowe. Mimo wszystko może to nie wystarczyć, aby Fed zdecydował się na obniżki już w marcu, a nie – jak się obecnie oczekuje – w maju – wyjaśniała.

