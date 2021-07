Polska gospodarka podnosi się po pandemii. Boom potrwa, ale zapłacimy za niego inflacją

Kryzys wywołany przez rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 Polska przetrwała w lepszej formie niż większość państw Europy. Nasza gospodarka szybciej też staje na nogi, co pokazują prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Według nich Polska zakończy ten rok z PKB wyższym o 2,2 proc. niż w 2019 roku. To oznacza, że uda nam się odbudować straty gospodarcze poniesione w 2020 roku.

Jeżeli chodzi o te pierwsze, to analitycy Banku Millennium zaliczają do nich m.in. dostęp do pracowników wykwalifikowanych. Do drugich natomiast zaliczają "zaburzenia w zaopatrzeniu w materiały i półprodukty", które są "najsilniejsze od co najmniej 2000 roku".