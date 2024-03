Polska liczy na miliardy euro z UE. Minister przedstawił plan

- Jeżeli chodzi o wsparcie dla samorządów i dla przedsiębiorców w 2024 r., źródłem finansowania projektów będą zarówno środki z zaliczki, jak i z refundacji jakie powinny wpłynąć w ramach wniosków o płatność, które chcemy złożyć w tym roku. To będą wnioski na w sumie 18 mld euro. Spodziewamy się, że te środki znajdą się w tym roku w Polsce - powiedział sekretarz stanu Jan Szyszko.

Polska złoży wnioski o płatność 18 mld euro

- Zakup pasażerskiego taboru kolejowego i remonty linii kolejowych to kwestie, w które chcemy zainwestować jak najszybciej, od kwietnia. W drugiej połowie tego roku i w 2025 r. będziemy przenosić fokus inwestycyjny na reformę rynku pracy , na rozwój i modernizację infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej, ale też innych podmiotów leczniczych, na bezpieczeństwo transportu, na inwestycje w odnawialne źródła energii - dodał.

- To inwestycja w ramach odnawialnych źródeł energii czy reformy polskiego miksu energetycznego, która uważamy, że jest bardzo możliwa do zrealizowania w tych ramach czasowych, w których została zaprojektowana, a po drugie niezwykle korzystna dla polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. To jest tani, polski, czysty prąd - powiedział.