Albo składka, albo koniec koalicji. Trzecia Droga twardo

System długich kolejek do specjalistów jest bardzo na rękę lekarzom i robią wszystko żeby wydłużać, przeciągać, wysyłać na zbędne badanie, bo prywatnie jest od ręki za chwilę.......................................... Jak pacjent usłyszy że wizyta będzie za 2-3 lata od razu bez zastanowienia się wybiera prywatną na chwile, jakby usłyszał że za 3 lub 4 miesiące to wówczas by często czekał. Miałem taki przypadek że powiedziano mi że wizyta za 2 lata do kardiologa, a jak chciałem się zarejestrować to w rejestracji wyszło, że 8 miesięcy ???????? LEPIEJ UPEWNIAJMY SIĘ I NIE SKŁADAJMY SIĘ NA NOWE SAMOCHODY DLA LEKARZY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!