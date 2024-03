Zmiany w podatku od nieruchomości. Wróci temat podatku katastralnego?

RPO pisze do Ministerstwa. Chodzi o podatek od nieruchomości

"Wadliwość i niejednoznaczność definicji prowadzi do nierównego traktowania i braku przewidywalności w obszarze obowiązków podatkowych. Dlatego konieczne jest pilne podęcie prac legislacyjnych nad zmianą w tym zakresie" - wskazał Rzecznik w piśmie do Ministerstwa Finansów.

Oto propozycje reformy podatku od nieruchomości

Pierwszy zakłada "przepisanie" do ustawy podatkowej obecnej definicji budynku i obiektu budowlanego z Prawa budowlanego. Wariant drugi zakłada, że to klasyfikacja środków trwałych miałaby decydować o tym, co jest budowlą będącą przedmiotem podatku od nieruchomości.