Podatki od nieruchomości. Wraca pytanie o kataster. "System wymaga zmian"

Eksperci: polski system podatkowy jest nierynkowy

Autorzy raportu uważają, że nasz system, gdzie podatki ustalane są na podstawie metrażu nieruchomości, ma wiele wad. Wymaga więc reformy i dostosowania go do rozwiązań występujących w innych państwach europejskich.

Na czym polegają największe wady naszego systemu? Przede wszystkim jest on nierynkowy i niewymierny, bo niezależnie od tego, w jakiej lokalizacji znajduje się nieruchomość, trzeba zapłacić za nią ten sam wskaźnik ustalony w danej gminie. W efekcie zdarza się, że np. domy o tej samej powierzchni mają zupełnie inną wartość rynkową. Dochodzi więc do sytuacji, że np. starsza pani w Konstancinie – która ma 500-metrową działkę i maleńki domek, płaci taką samą stawkę podatku jak jej sąsiad, który ma luksusową willę.

W jaki sposób można go więc zmienić? Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, autorzy raportu przeanalizowali mankamenty naszego systemu.

"Gminy są zróżnicowane, nie można proponować jednego rozwiązania"

Co to w praktyce oznacza? Autorzy raportu w pierwszej kolejności proponują m.in. podwyższenie stawek podatkowych dla nieruchomości mieszkalnych - np. do wysokości maksymalnie 50 proc. poziomu stawek obowiązujących dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dobrym rozwiązaniem według nich jest więc ustalanie opłat na podstawie kryterium dochodowości i zamożności w danej gminie lub mieście. - Jeżeli mówimy o Warszawie, to te strefy byłyby związane pewnie z odległością od metra, z dostępem do komunikacji. Jeżeli jednak mówimy o miejscowościach bez metra, czyli reszcie Polski, to byłyby tam inne aspekty: oczywiście komunikacja, ale także szkolnictwo czy dostęp do sklepów, terenów zielonych — wyjaśnia prof. Michał Bernardelli ze Szkoły Głównej Handlowej.