Podatek od pustostanów. PIE: potrzeba więcej danych

Różne powody niezamieszkania nieruchomości

Rząd sprawdza pustostany. "Nowe mieszkania stoją puste"

- Nie możemy dopuścić do tego, żeby był to masowy problem, by nowe mieszkania stały puste i oczekiwały na wzrost wartości, zamiast być wynajmowane - stwierdził Uściński. - Ważne, by mieszkania, które są budowane na polskim rynku, trafiały do polskich rodzin i by polskie rodziny mogły w tych mieszkaniach mieszkać. Analizujemy też kwestię tzw. flippingu, czyli nabywania mieszkań w celu ich szybkiej sprzedaży po wyższej cenie - dodał wiceminister.