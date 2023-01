Nowe stawki podatku od nieruchomości

Czym jest podatek od nieruchomości?

Nie płaci się natomiast podatku od nieruchomości z tytułu posiadania użytków rolnych lub lasów , za wyjątkiem tych, które są zajęte na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Kto będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od nieruchomości?

W Polsce podatek od nieruchomości zaliczany jest do grona opłat lokalnych, które wpływają do budżetu samorządów gminnych. Regulacje dotyczące tej daniny publicznej znajdują się w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Ustawa ta wskazuje też, że podatek od nieruchomości obciąża pod względem finansowym właścicieli nieruchomości, choć nie wszystkich. Przedmiotem opodatkowania są:

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Do uiszczania regularnie podatku od nieruchomości zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są jednocześnie:

Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości?

Stawki, według których uiszczany jest podatek od nieruchomości, ustalane są w różnych gminach w odmienny sposób. Dlatego nie można mówić o jednej wysokości daniny. Stawki ustalone przez radę gminy muszą znaleźć się w podejmowanych przez nią uchwałach. Nie mogą one jednocześnie przekroczyć granic wyznaczonych corocznie przez Ministra Finansów w jego obwieszczeniu.

Gminy określają kwotowo podatek od nieruchomości, oprócz stawki od budowli, która ma charakter procentowy i wynosi 2 proc. wartości nieruchomości. Przeznaczenie, rodzaj czy powierzchnia to główne czynniki decydujące o wysokości tej stawki.

Podatek od nieruchomości w 2023 roku - o ile wzrośnie?

Stawki podatku od nieruchomości podlegają corocznej aktualizacji. Zgodnie z opublikowanym z dniem 1 sierpnia 2022 roku obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok, nowy podatek od nieruchomości będzie dużo wyższy niż w 2022 roku. Zgodnie z przepisami stawki te wzrosną o wskaźnik inflacji za I półrocze 2022 roku, a więc będzie to wzrost w 2023 roku o 11,8 proc. Stawka wzrośnie:

o 11 groszy za 1 m2 w przypadku lokali mieszkalnych – wyniesie ona 1 zł 1 m2,

o 3,04 zł za 1 m2 w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą – wyniesie 28,78 zł za 1 m2.

Wskazane powyżej kwoty dotyczą najwyższych możliwych do zastosowania stawek podatku od nieruchomości. To, ile wynosi danina za mieszkanie, dom czy lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, uzależnione jest od decyzji podejmowanych przez samorządy lokalne. W 2022 roku na najwyższym dopuszczalnym poziomie ustalone zostały stawki w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku czy w Krakowie.