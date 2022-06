Podatek katastralny – co to takiego?

zwykłyRP 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Podatek katastralny to największe złodziejstwo wymyślone przez fiskusy w różnych krajach. A dlaczego? Bo się płaci od wartości nieruchomości, którą obywatel nabył lub zbudował za własne zarobione pieniądze, odktórych też już wcześniej zapłacił podatek. Co innego płacić za grunt, który był, jest i będzie niezależnie od tego kto go posiada. Ale płacić za coś za co już kiedyś zapłacono haracz w postaci podatku dochodowego, podatków pośrednich przy zakupie materiałów na budowę itd. to dla mnie przesada. Gdzie jest granicą chciwości i pazerności państw?