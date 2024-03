Wraca temat podatku katastralnego. "Nie jest to kara za zaradność" [OPINIA]

W ostatnich tygodniach po raz kolejny do debaty publicznej wrócił podatek katastralny. Mówił o nim lider partii Razem Adrian Zandberg. W Polsat News przekonywał, że taka forma daniny płacona od drugiego lub trzeciego mieszkania mogłaby przyczynić się do złagodzenia cenowych problemów na rynku mieszkaniowym.

Podatek katastralny. Czym jest i co płacimy teraz?

Czym jest kataster? To podatek płacony od wartości nieruchomości (kataster to inna nazwa rejestru nieruchomości).

Kara za zaradność?

Ale po co właściwie mielibyśmy wprowadzać podatek katastralny? Czy nie jest to kara za zaradność, jak twierdzą niektórzy ? Dlaczego właściwie państwo miałoby opodatkowywać mieszkania zamożnych Polaków?

Żeby odpowiedzieć na te pytania, musimy zarysować szerszy kontekst. W ostatnim roku mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen mieszkań. Przykładowo w Warszawie od stycznia do grudnia 2023 roku cena metra kwadratowego wzrosła niemal o 25 proc. Było to wynikiem wprowadzenia przez Prawo i Sprawiedliwość programu dopłat do kredytów "Bezpieczny kredyt 2 proc.".