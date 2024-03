Rozbrat w koalicji? Awantura warta 20 mld zł

Eco 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Obniżą dla niektórych co zarabiają więcej składkę zdrowotną a za to wszyscy zapłacimy więcej za prąd a a w Holandii jest rozliczenie prądu z fotowoltaiki 1 do 1 wyprodukowałeś 1000 kWh oddają ci 1000 kWh u nas w net bilingu sprzedaż 1000 kWh fotowoltaiki To w zimie możesz kupić najwyżej 300 kWh Podobno jesteśmy równo traktowani w Unii Europejskiej co na to Szymon Hołownia marszałek sejmu który obiecywał tanią zieloną energię Czy w Polsce już Jak rządzi Tusk i Hołownia nie ma smogu fotowoltaika daje więcej prądu niż wiatraki bo więcej jest słońca w roku niż wiatru w całym roku